Донецк, 7 июля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Куйбышевского района Донецка. Об этом 7 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

В 11:30 нанесён удар с позиций в населённом пункте Пески. Всего выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, населённый пункт Доломитное попал под обстрел в Донецкой Народной Республике.