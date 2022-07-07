Таллин, , 12:22 — REGNUM Департамент здоровья Эстонии рекомендовал городской управе Нарвы не убирать красный флаг с пляжа Йоаорг. Об этом сообщил официальный сайт городской мэрии.

Пляж

30 июня специалисты взяли пробу воды с пляжа для определения присутствия сине-зеленых водорослей. Согласно результатам, количество обнаруженных в пробе цианобактерий небольшое и не представляет опасности для здоровья.

Возможной причиной множественных кожных раздражений у купальщиков пляжа Йоаорг могут быть личинки плоских червей церкарии, паразитирующие на птицах. Стоячая вода и присутствие водоплавающих птиц создают благоприятные условия для появления церкарий в водоеме, отмечают специалисты.

Поэтому департамент здоровья не рекомендует купаться на пляже Йоаорг, так как вода не циркулирует в достаточном объеме и, поэтому возможно развитие аллергических реакций. Для обозначения соответствующей рекомендации на пляже вывешен красный флаг.

Отмечается, что полноценный обмен речной воды у популярного городского пляжа нарушен из-за проводимых там с 2021 года строительных работ — строится продолжение Нарвского речного променада и возведена дамба для наведения нового моста.