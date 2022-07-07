Москва, , 12:21 — REGNUM Интерес к рынку цифровых финансовых активов проявляют не только российские участники рынка, но и зарубежные. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) на пресс-конференции в Москве.

Анатолий Аксаков Aksakov.ru

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«Я думаю, что многие санкционные решения будут неэффективны благодаря тому, что рынок цифровых финансовых активов будет активно развиваться. К нему интерес не только у наших, российских участников, но и из-за рубежа.», — сказал парламентарий.

Накануне Госдума приняла в третьем чтении закон, направленный на предотвращение использования цифровых финансовых активов в качестве средств платежа.

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