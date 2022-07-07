Ижевск, , 12:21 — REGNUM За 6 июля поступило 14 заявлений с просьбой обследования пасек в связи с массовой гибелью пчёл. Ветспециалистами совместно со специалистами территориальных отделов были обследованы 10 пасек, составлены акты, сообщила на своей странице в социальной сети зампред правительства Удмуртии Ольга Абрамова.

Пчела Jon Sullivan

Она уточнила, что при осмотре 275 ульев во всех зафиксирована частичная гибель пчел. По предварительным данным, поле с рапсом, которое расположено в радиусе 2-5 км от пасек, было обработано 4–5 июля, население предупреждено не было.

«Мы продолжим расследование ситуации и, конечно, не оставим пчеловодов с проблемой один на один», — заверила вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение нескольких последних лет во многих регионах России регулярно происходит массовая гибель пчел. В большинстве случаев, мор вызван отравлением инсектицидами, которыми обрабатывают рапсовые поля.

Когда мор пчел произошел в 2019 году Абрамова, которая тогда возглавляла минсельхоз Удмуртии, говорила, что при отказе от обработки рапса ядохимикатами только по Вавожскому району, где расположены самые крупные площади посевов, ущерб от потери урожая мог бы составить 33 млн рублей. Вывод напрашивался сам собой — для ведомства дешевле терять пчёл.