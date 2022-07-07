Чебоксары, 7 июля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Чувашии готовятся к заседанию палаты молодых законодателей при Совете Федерации, которое состоится 14 — 16 июля. Об этом ИА REGNUM сообщил председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

По его словам, республику посетят члены комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию палаты молодых законодателей. Делегацию молодых законодателей Чувашия примет впервые.

«Выбор места проведения мероприятия неслучаен. Агропромышленный комплекс Чувашии за последние годы добивается стабильно позитивных результатов. Сельскому хозяйству в республике оказывается беспрецедентная поддержка. Нашим молодым коллегам есть что посмотреть, изучить и, вполне возможно, найти применение в своих регионах», — поясняет Леонид Черкесов.

В рамках заседания в Чувашии пройдёт круглый стол с участием руководителей и специалистов ведущих предприятий аграрной отрасли. Также гости побывают на сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях Вурнарского и Канашского районов, ознакомятся с реализацией программы комплексного развития сельских территорий, обсудят меры поддержки молодых специалистов в сельскохозяйственной отрасли.

Предусмотрена и культурная программа: молодые законодатели побывают в музее Чапаева в Чебоксарах и посетят мемориал «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе.

Леонид Черкесов также подчеркнул, что у молодых законодателей будет возможность ознакомиться с работой общественной молодёжной палаты при региональном парламенте: