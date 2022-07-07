Москва, 7 июля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала государственным бандитизмом отношения США и России, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Это государственный бандитизм, когда нарушаются все международные правила, когда вводятся абсолютно незаконные санкции, когда замораживаются активы суверенного государства, когда по этническому принципу замораживаются, разворовываются счета, ликвидируется, забирается имущество граждан России опять-таки по этническому принципу, без суда, без следствия», — сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции в Москве.

«Государственный бандитизм — в том, что они считают возможным вмешиваться в дела любых суверенных государств: Сирии, Афганистана, Ирака, Ливии и так далее», — добавила сенатор.

«Это агония, призванная сохранить свою гегемонию в мире, это попытка остановить объективный ход истории», — подчеркнула Матвиенко.

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