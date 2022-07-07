Донецк, 7 июля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Населённый пункт Доломитное попал под обстрел в Донецкой Народной Республике. Об этом 7 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В 10:25 с позиций в населённом пункте Семигорье был открыт огонь по Доломитному. Выпущено пять мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел Петровского района Донецка.