Вологда, 7 июля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В образовательной смене центра одаренных детей Вологды примут участие школьники из Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба правительства Вологодчины.

Pierre Metivier Подростки

«Для детей запланирована насыщенная образовательная программа и обеспечен максимальный комфорт на время пребывания в Вологде. Работать с участниками смены будут наши лучшие педагоги», — сообщила заместитель губернатора региона Лариса Каманина.

Смена пройдет по трем направлениям: «формирование лидерских качеств», «продвижение в СМИ» и «научно-техническое творчество».

Как сообщало ИА REGNUM, луганские педагоги пройдут стажировку в Вологде.