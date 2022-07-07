Южно-Сахалинск, , 12:16 — REGNUM Выход иностранных компаний из нефтегазовых проектов на Сахалине можно развернуть на пользу России и островного региона, об этом по итогам совещания в Южно-Сахалинске 7 июля заявил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Ряд компаний заявили о выходе из проектов. Тем не менее я уверен в том, что эту ситуацию можно развернуть на пользу Российской Федерации и на пользу Сахалина. Мы обсудили ряд проектов, связанных в том числе с бюджетными доходами Сахалина. Постараемся сделать так, чтобы они не только не сократились, но и увеличились. Возможности такие есть», — сказал полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за действующий ограничений добыча нефти на проекте «Сахалин-1» сократилась в 22 раза.