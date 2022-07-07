Красноярск, 7 июля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. По состоянию на утро 7 июля в Красноярском крае действует пять лесных пожаров на площади 65 га — в Иланском, Кежемском, Нижнеингашском, Таймырском и Шушенском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

yarregion.ru Лесной пожар

В тушении принимают участие более 90 человек, задействована одна единица техники. Угрозы населённым пунктам нет, заверили в министерстве.

За прошедшие сутки в крае потушили пять лесных пожаров на площади 13 га — в Балахтинском, Кежемском и Шушенском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере края действуют ограничения на посещение лесов.