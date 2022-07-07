Севастополь, 7 июля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Ущерб, причинённый почве в результате несанкционированного складирования отходов в районе Монастырского шоссе Севастополя, требует через суд прокуратура города. Об этом сообщили в городском надзорном ведомстве 7 июля.

Георгий Балаков ИА REGNUM Свалка

Как установлено в ходе проведённой прокуратурой проверки, на земельном участке, который находится в аренде у юридического лица, выявлены факты несанкционированного складирования отходов, в частности — строительных отходов, загрязнённых химическими веществами.

Вред, причинённый почве, оценивается в сумму более 18,7 млн рублей. Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием к арендатору освободить земельный участок и прилегающую территорию от строительных отходов и возместить ущерб, причиненный почве. Иск прокуратуры находится на рассмотрении Ленинского районного суда Севастополя.