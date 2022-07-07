Тунис, 7 июля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Верховный суд Туниса вынес решение о запрете на участие в выборах двум крупнейшим оппозиционным партиям в стране. Об этом 7 июля сообщает Babnet.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Тунис

По данным журналистов, решение коснулось партий «Ан-Нахда» и «Сердце Туниса». В течение пяти лет членам партий будет запрещено участвовать в местных и парламентских выборах, а также выступать в СМИ и публиковать политическую рекламу.

Решение было принято после того, как следственные органы Туниса доказали, что обе партии в течение длительного времени получали зарубежное финансирование.

Как сообщается, полученные из-за рубежа средства были использованы для подкупа избирателей на парламентских и президентских выборов 2019 года, что во многом обеспечило партии «Ан-Нахда» большинство в Собрании народных представителей Туниса.