Висбю, Швеция, 7 июля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. 33-летний мужчина, задержанный по подозрению в убийстве врача Инг-Мари Визельгрен в шведском Висбю, признался в совершении преступления. Об этом 7 июля написала газета Expressen со ссылкой на адвоката задержанного.

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Напомним, что в настоящее время все внимание шведских СМИ приковано к Висбю, куда съехались политики и заинтересованные граждане со всей Швеции, чтобы обсудить насущные проблемы страны в преддверии сентябрьских выборов в риксдаг.

6 июля на центральной площади посреди толп прохожих была убита 64-летняя Инг-Мари Визельгрен, что потрясло всю страну. Впоследствии подозреваемого задержали по горячим следам недалеко от места преступления.