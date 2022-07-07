Донецк, 7 июля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 7 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 10:45 был нанесён удар с позиций в Марьинке. По Петровскому району Донецка выпущено 15 снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике украинские войска совершили обстрел населённого пункта Александровка.