Висбю, Швеция, , 12:15 — REGNUM Политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон считает, что громкое происшествие 6 июля на «полях политической недели» в Висбю, в результате которого была убита женщина, оставит неизгладимое впечатление об Альмедалене. Об этом он рассказал в своем репортаже от 7 июля.

Флаг Швеции Anders Sikvall

«Я слежу за тем, как проходят политические недели в Висбю уже 30 лет, и такого события еще никогда не было. И хорошо видно, что оно затрагивает всех, кто здесь находится: и политиков, и гостей, и журналистов, и участников дебатов — все в шоке от того, что такое могло произойти», — сказал Кнутсон.

Далее репортер описал политическую неделю в Висбю как арену для политических переговоров, дебатов, демократии и открытого общества.

«При этом каждый год здесь бывает огромное количество людей. В переулках тесно, не протолкнуться, и когда что-то подобное происходит в самом сердце Альмедалена на площади Доннерс, где тоже всегда огромное количество людей, это, естественно, имеет большие последствия. Это породило тревогу, неуверенность, в то время как все сожалеют об этом глубоко трагическом событии», — добавил Кнутсон.

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