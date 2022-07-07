Лондон, 7 июля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Британская рок-группа Coldplay дополнила песню Biutyful одноимённым видеоклипом. Об этом сообщило издание Rolling Stones 6 июля.

Кадр из концертного выступления Coldplay

В центре сюжета клипа оказывается музыкальный коллектив The Weirdos, участниками которого являются куклы-инопланетяне. Режиссёром ролика выступил Мэт Уайткросс, ранее неоднократно сотрудничавший с Coldplay.

Напомним, 15 октября 2021 года Сoldplay представили новый альбом под названием Music of the Spheres. Пластинка стала девятым полноформатным релизом группы.