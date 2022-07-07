Лондон, , 12:12 — REGNUM Нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон никогда не подходил на пост главы британского правительства, об этом заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер 7 июля на своей странице в Twitter.

Кир Стармер Rwendland

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«Он никогда не подходил для этого поста», — отметил глава лейбористов.

«Он ответственен за ложь, скандалы и мошенничество в промышленных масштабах. И всем тем, кто был замешан в этом, должно быть крайне стыдно», — добавил Стармер.

Глава Лейбористской партии подчеркнул, что стране нужна не смена руководства Консервативной партии, которую сейчас возглавляет Джонсон, а «правильная смена правительства», «новый старт».

«Они [консерваторы] находятся у власти 12 лет. Ущерб, который они нанесли, огромен. Двенадцать лет экономической стагнации. Двенадцать лет упадка государственных услуг. Двенадцать лет пустых обещаний», — отметил лидер оппозиции в Twitter.