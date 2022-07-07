Стокгольм, 7 июля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. По словам политического обозревателя телеканала SVTЭлизабет Марморштейн, требования лидера «Центристов» Анни Лёф к премьер-министру страны Магдалене Андерссон и лидеру оппозиции Ульфу Кристерссону является нереализуемыми.

Centerpartiet.se Анни Лёф

«Лёф поступила как обычно: призвала к сотрудничеству и обратилась напрямую к Магдалене Андерссон и Ульфу Кристерссону и дала им совет перестать взаимодействовать с крайними партиями и вместо этого сотрудничать с «Центристами», — прокомментировала Марморштейн.

Однако такое сотрудничество нереально.

«В таком случае и «Социал-демократы», и «Умеренные» должны были бы признать какого-то другого в качестве премьер-министра, и в этом я не вижу какой-то реалистичности. Но вопрос здесь даже не в этом, просто Анни Лёф хочет обратиться к той трети избирателей, которые не определяют себя ни как правые, ни как левые. Она обращается к тем избирателям, которые устали от политической грызни», — заключила эксперт.