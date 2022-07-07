Горно-Алтайск, 7 июля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Республике Алтай состоялась торжественная встреча сотрудников Росгвардии, выполнявших служебно-боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Республики Алтай Встреча росгвардейцев-участников СВО. Республика Алтай

Росгвардейцев дома встретили родные и близкие, ветераны спецназа, а также представители властей региона.

По словам начальника территориального управления Росгвардии Игоря Потапова, бойцы с честью и достоинством исполнили свой воинский долг и все вернулись домой живыми и здоровыми.

«Спасибо за то, что с риском для собственного здоровья и жизни спасали детей, стариков, всех без исключения жителей Донбасса, воевали за безопасность нашей страны, за её будущее», — отметил он.