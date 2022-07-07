Сеул, 7 июля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Ким Чжин Пхё встретился 6 июля с делегацией Палаты представителей США, с которой обсудил ряд вопросов, включая инвестиции и права человека. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского парламента.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

В ходе встрече спикер парламента призвал Конгресс США оказать поддержку южнокорейским предприятиям, работающим в сфере полупроводников.

«Многие южнокорейцы были глубоко впечатлены визитом президента США Джо Байдена на завод по производству полупроводников Samsung в Пхёнтхэке во время своей поездки в Сеул», — сказал представитель Южной Кореи, комментируя поездку американского президента.

В свою очередь, представители Конгресса США высоко оценили вклад южнокорейских компаний в экономику США, пообещав ускорить работу над законопроектом о чипах, направленном на увеличение мощностей и привлечение вложений в производство чипов, укрепление цепочки поставок.

Сообщается, что стороны также обсудили тему выдачи виз для специалистов и прав человека в КНДР.