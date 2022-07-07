Уфа, , 12:12 — REGNUM Водитель и два фельдшера пострадали в результате ДТП с участием скорой помощи в Башкирии. Об этом 7 июля сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

Скорая помощь Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По его словам, ДТП произошло днем в городе Салавате на пересечении улиц Уфимская и Дзержинского.

По одной из версий, произошло столкновение скорой помощи «Газель» и автомобиля Ford Focus. В результате ДТП скорая помощь опрокинулась.

«В результате аварии за медицинской помощью обратились водитель «Газели» и его два пассажира, фельдшеры», — сообщил он.

Он отметил, что автомобиль скорой помощи ехал с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что В Уфе в результате ДТП опрокинулся автомобиль скорой медпомощи.