Стокгольм, , 12:11 — REGNUM У партии «Зеленых» был тяжелый год, если верить последним социологическим опросам, которые показывают, что после выхода из коалиционного правительства Швеции, ее рейтинг не поднимался выше парламентского барьера. Об этом 7 июля в своем репортаже рассказала политический обозреватель SVT Элизабет Марморштейн.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Они теряют избирателей среди поколения Греты Тунберг, на получение голосов которых партия приложила столько много усилий», — отметила эксперт.

«Зеленые» надеялись на рост своего рейтинга после выхода из правительства. Но этого не произошло.

«Вместо этого партия оказалась на втором плане», — заключила Марморштейн.

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