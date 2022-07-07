Стокгольм, 7 июля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. У партии «Зеленых» был тяжелый год, если верить последним социологическим опросам, которые показывают, что после выхода из коалиционного правительства Швеции, ее рейтинг не поднимался выше парламентского барьера. Об этом 7 июля в своем репортаже рассказала политический обозреватель SVTЭлизабет Марморштейн.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

«Они теряют избирателей среди поколения Греты Тунберг, на получение голосов которых партия приложила столько много усилий», — отметила эксперт.

«Зеленые» надеялись на рост своего рейтинга после выхода из правительства. Но этого не произошло.

«Вместо этого партия оказалась на втором плане», — заключила Марморштейн.