Стокгольм, 7 июля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. У партии «Зеленых» был тяжелый год, если верить последним социологическим опросам, которые показывают, что после выхода из коалиционного правительства Швеции, ее рейтинг не поднимался выше парламентского барьера. Об этом 7 июля в своем репортаже рассказала политический обозреватель SVTЭлизабет Марморштейн.

Ольга Шклярова ИА REGNUM
Швеция

«Они теряют избирателей среди поколения Греты Тунберг, на получение голосов которых партия приложила столько много усилий», отметила эксперт.

«Зеленые» надеялись на рост своего рейтинга после выхода из правительства. Но этого не произошло.

«Вместо этого партия оказалась на втором плане», заключила Марморштейн.