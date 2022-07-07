с. Талан, , 12:11 — REGNUM Прокуратура выясняет причины и обстоятельства длительного отключения эклектро- и водоснабжения в селе Талан Селемджинского района Амурской области. Обесточены были 732 жилых дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июля в пресс-службе надзорного ведомства.

Высоковольтную линию готовят к зимним холодам Фото пресс-службы филиала «Калугаэнерго»

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Свет и водоснабжение были отключены в домах 5 июля, восстановлены — 7 июля. Прокуратура считает, что меры по обеспечению жителей населённого пункта необходимыми ресурсами не были предприняты своевременно.

Подача холодной воды в дома была прекращена потому, что из-за отключения электричества перестала работать насосная станция. На линии электропередачи были повреждены 8 электроопор, оборваны провода.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Приамурья Благовещенске едва не ввели режим ЧС из-за масштабного и длительного отключения электроснабжения в жилых домах, где проживают порядка 4 тыс. человек.