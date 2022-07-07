Москва, 7 июля 2022, 12:08 — REGNUM Воздушно-космические силы России высокоточными ракетами сорвали попытку символической доставки украинскими боевиками флага на остров Змеиный, сообщили 7 июля в министерстве обороны РФ.
Отмечается, что на фоне военных провалов и массового отступления украинских боевиков на Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воздушно-космические силы России уничтожили в Донецкой Народной Республике американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
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