Москва, , 12:08 — REGNUM Воздушно-космические силы России высокоточными ракетами сорвали попытку символической доставки украинскими боевиками флага на остров Змеиный, сообщили 7 июля в министерстве обороны РФ.

Остров Змеиный Фотонак

Отмечается, что на фоне военных провалов и массового отступления украинских боевиков на Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный.

«Около 5 утра на остров высадились с моторной лодки несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом. Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена. Оставшиеся в живых сбежали в направлении населённого пункта Приморское Одесской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воздушно-космические силы России уничтожили в Донецкой Народной Республике американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Читайте также: ВКС России уничтожили в ДНР две американские установки HIMARS