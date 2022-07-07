Бали, Индонезия, , 12:08 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подчеркнули важность экспорта сельскохозяйственной продукции c Украины, а также пшеницы и удобрений из России, сообщает Antara.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Министр иностранных дел Индии также выразил признательность индонезийскому руководству, которое соберет всех министров иностранных дел G20 на этой встрече в разгар мировой ситуации, которая сталкивается со многими вызовами», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Кроме того, министры иностранных дел разделяли одно и то же мнение о важности усиления голоса развивающихся стран.

Индия примет эстафету у Индонезии и станет председателем G20 в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш выступит с докладом на встрече министров иностранных дел G20, которая состоится на Бали, 7–8 июля 2022 года.

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