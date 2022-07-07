Москва, 7 июля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации и складам трех бригад армии Украины в Донбассе. Об этом 7 июля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВСУ

«В районе города Артёмовск Донецкой Народной Республики ВКС России поражены пункты временной дислокации и склады с боеприпасами подразделений 14-й и 72-й механизированных, а также 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ», — уточнил представитель оборонного ведомства.

Он добавил, что на уничтоженных объектах находилось до 350 человек личного состава и 20 единиц боевых бронированных машин.

Кроме того, по словам Конашенкова, практически полностью уничтожена 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, потери которой превысили 80% численного состава. Также в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск на соледарском направлении общие потери 24-й механизированной бригады ВСУ насчитывают уже около 2,5 тысячи человек, что составляет 60% её численного состава.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 6 июля, Воздушно-космические силы России за сутки уничтожили шесть пунктов управления, в том числе оперативной группы войск «Юг», 79-й десантно-штурмовой и 57-й механизированной бригад ВСУ.