Вильнюс, , 12:31 — REGNUM Решением суда заключён под стражу директор научного центра Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Андрей Грудзинский. Его подозревают в мошенничестве, сообщили 7 июля журналистам в Басманном суде Москвы.

Российский ракетный носитель Илья Иванов © ИА REGNUM

Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте Грудзинского. Ему инкриминируют два эпизода крупного мошенничества, такое преступление предусмотрено частью 4 статьи 159 УК РФ.

В суде уточнили, что Грудзинский руководит научным центром высоких технологий создания вооружения, военной и специальной техники РАРАН. Эта академия координирует деятельность учёных при проведении комплексных исследований и разработок по созданию, эксплуатации и применению современных средств вооружения, военной и специальной техники.