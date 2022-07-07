Москва, 7 июля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не стала рассказывать о предложениях главы Калининградской области по ответным мерам на блокировку Литвой транзита грузов в регион, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Тем не менее, мы предупредили Литву и ЕС о возможных наших мерах, внимательно следим за этой ситуацией и надеемся, что все-таки возобладает разум и будут найдены политико-юридические решения, которые не будут препятствовать перевозке грузов в Калининград. Мы надеемся на здравый смысл. Мы не хотим, чтобы эту ситуация переросла в серьезное противостояние», — подчеркнула Матвиенко в ходе пресс-конференции в Москве.

«Но если таких мер, причем не откладывая, не будет принято, мы вынуждены будем более чувствительно ответить», — заявила спикер Совфеда.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что передал в правительство и администрацию президента проект ответных мер на блокаду Литвой транзита грузов в Калининград. Глава региона 5 июля также заявил, что российская сторона может применить «крайние» экономические меры.