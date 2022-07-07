Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM Выпускница из Ленинградской области стала одной из 16-ти выпускников страны, получивших 300 баллов по итогам единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщила 7 июля председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выпускница гимназии №2 Тихвина Анастасия Евстифеева получила 300 баллов. t. me/lenobladminka

Всего в 2022 году ЕГЭ в Ленобласти сдавали 5517 выпускников как текущего года (5304 человека), так и прошлых лет (184 человека), и выпускники организаций среднего профессионального образования (26 человек). Экзамены прошли без происшествий и сбоев, это могут подтвердить 309 общественных наблюдателей. Также не было зафиксировано утечек экзаменационных материалов в интернет.

По выбору предметов лидирующее место, как и в предыдущие годы, занял русский язык (5329 человек), затем математика (базовая — 3026 человек, профильная — 2291 человек), третье место — обществознание (1860 человек сдавали экзамен). Четвертое — физика (773 человека), а пятое — информатика (767 человек).

«Средний тестовый балл, который на сегодняшний момент подсчитали, практически по всем предметам выше общероссийского. Хотелось бы отметить очень достойный балл по профильной математике — 63 балла наш средний тестовый балл. В прошлом году он был 59, а средний по России он 56», — заметила Реброва и похвалила выпускников и учителей, добившихся таких высоких результатов.

Заметим, что впервые за всё время проведения ЕГЭ в Ленобласти на 100 баллов сдали 60 выпускников. Также впервые в Ленобласти одна выпускница региона получила 300 баллов по итогам ЕГЭ.

«Анастасия Евстифеева, выпускница гимназии №2 Тихвина, получила 300 баллов. Она сдала три предмета на 100 баллов — русский язык, литература и обществознание. Как уже сейчас, по предварительным итогам, по России заявляют, что всего 16 трехсотбалльников, это добавляет нам особой гордости, что наша Анастасия в числе этих 16 человек», — добавила чиновница.

Заметим, что в 2022 году двое бывших школьников региона получили 200 баллов за ЕГЭ — Анна Сулимова из СОШ города Светогорска и Олег Анохин из Коммунаркой СОШ Гатчинского района.

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