Москва, 7 июля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. За прошедшие сутки российскими истребителями Су-35С были сбиты МиГ-29 и Су-25 вооружённых украинских формирований. Об этом 7 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенанта Игорь Конашенков.

Mil.ru Истребитель Сy-35С

Как отметил официальный представитель Минобороны, за сутки российские оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику киевских боевиков в 142-х районах.

«Российскими истребителями Су-35с сбиты: один самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Николаева и один Су-25 в районе населенного пункта Адамовка Донецкой Народной Республики», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Приморском крае начался приём заявлений на бесплатный отдых и оздоровление детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции в защиту Донбасса.