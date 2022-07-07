Москва, 7 июля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Предметное обсуждение разного рода обменов гражданами между Россией и США осложнено, в том числе, попытками американской стороны устраивать информационный шум. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 7 июля журналистам.

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По его словам, взаимодействию сторон препятствуют работа на публику и шумиха в прессе. Говоря о возможности обмена баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута, он отметил, что необходимые судебные процедуры не завершены, и процедурных оснований для дальнейших шагов нет.

«У нас есть давно сложившаяся форма обсуждения этих вопросов, и попытки американской стороны нагнетать в публичном пространстве, шуметь на публику нам понятны, они не помогают практическому решению вопроса», — сказал Рябков.

Он отметил, что американская сторона упорно именует удерживаемыми лицами тех, кто в России осуждён по серьезным статьям, и тех, кто ждёт завершения следствия. Это говорит то нежелании Вашингтона адекватно воспринимать окружающий мир.

В Вашингтоне стараются выставить дело так, будто правовая система функционирует только в США и у их сателлитов, а у других стран якобы нет нормального судебного процесса.

«На этом фоне довольно сложно заниматься предметным обсуждением разного рода обменов», — добавил Рябков.

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