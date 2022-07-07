Южно-Сахалинск, 7 июля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. После реконструкции Корсаков на Сахалине может стать опорным портом Северного морского пути. Об этом в ходе совещания о морском сообщении и инфраструктуре островного региона, которое состоялось 7 июля в Южно-Сахалинске, сказал полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

JukoFF Торговый порт Корсаков. Сахалин

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Поручение о развитии морского порта Корсаков по итогам VI ВЭФ во Владивостоке дал президент РФ Владимир Путин.

«Корсаков за счёт своего положения является одним из наиболее таких серьёзных кандидатов на один из опорных портов Северного морского пути. Планируется реконструкция порта, расширение морской гавани. На это будут выделены средства федерального бюджета», — отметил Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, обновление и расширение порта Корсаков на Сахалине является не только ключом к развитию островного региона, но имеет весомое значение для всего Дальнего Востока, об этом на встрече с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзулиным заявил губернатор области Валерий Лимаренко.