Москва, , 12:04 — REGNUM Финансовые власти РФ, скорее всего, попытаются стабилизировать курс рубля в диапазоне от 70 до 80 рублей за доллар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«Такое значение недавно называлось в качестве желательного ориентира, благоприятного для российской промышленности. Вместе с тем тот факт, что в короткий период времени были допущены такие экстремальные колебания национальные валюты, когда вслед за ее резким ослаблением последовало ее резкое укрепление, вызывает сомнения в успешности попыток стабилизировать курс рубля в определенном целевом коридоре, комфортном для российской бюджетной системы и промышленности», — сказал Мастеров.

По его словам, нынешнее укрепление рубля может носить по большому счету искусственный характер, что в условиях значительной неопределенности может лишь усугубить ситуацию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров заявил, что политика властей РФ допустивших сильную волатильность рубля, вызывает большие вопросы.

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