Москва, , 12:03 — REGNUM Воздушно-комические силы России нанесли удар по украинским военным, которые высадились на острове Змеиный. Об этом 7 июля сообщили в Министерстве обороны России.

Остров Змеиный Shao

В ведомстве рассказали, что около 5:00 к Змеиному на моторной лодке приплыли солдаты ВСУ, высадились на и сфотографировались с флагом Украины.

«Самолётом ВКС России по острову был немедленно нанесён ракетный удар, в результате часть украинских военнослужащих была уничтожена, оставшиеся сбежали в направлении пункта Приморское в Одесской области», — заявили в министерстве.