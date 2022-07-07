Саратов, , 12:19 — REGNUM В Саратовской области подозрение на получение взятки пало на бывшего сотрудника Приволжского линейного управления МВД России на транспорте. Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СКР по региону.

Взятка Ksonline.ru

По предварительным данным, вечером 24 мая 2022 года сотрудник транспортной полиции лично получил от жителя города Энгельса взятку в виде денег в размере 15,5 тыс. рублей. Вознаграждение предназначалось за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество взяткодателя и его несовершеннолетнего приятеля.

ИА REGNUM ранее сообщало, сотрудник транспортной полиции заверил жителя Саратова, что имеет необходимые связи и может посодействовать в его трудоустройстве в правоохранительные органы. С этой целью он потребовал предоставить ему 500 тыс. рублей, якобы для последующей передачи должностным лицам за трудоустройство знакомого.

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