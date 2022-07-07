Воронеж, 7 июля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Новая авария на водопроводе произошла в Коминтерновском районе Воронежа, на месте работают специалисты ООО «РВК-Воронеж». О начале аварийно-восстановительных работ 7 июля сообщили в пресс-службе администрации города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Авария произошла на водоводе диаметром 400 мм на улице Генерала Лизюкова, 93. В зону отключения попали многоэтажные жилые дома по адресам: ул. Генерала Лизюкова, 93а, 95, 95а/1, 97, 97а, 99, 101, 103, 105, ул. Хользунова, 116, 118. Водовод стальной, работы, как пояснили в ООО «РВК-Воронеж», ведутся на глубине 2,5 метра.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 июля специалисты устранили крупную аварию на водоводе, оставившую более 40 тысячи жителей Коминтерновского района без воды.