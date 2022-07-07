Москва, 7 июля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Госдума обсудит в осеннюю сессию законопроект о распространении правового режима специальных административных районов (САР) на Башкирию, передает корреспондентИА REGNUM7 июля.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Соответствующая инициатива была внесена накануне Курултаем Башкирии в Госдуму и предусматривает поправки в закон «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края».

Авторы отмечают, что принятие законопроекта будет способствовать формированию инвестиционно-привлекательной среды для российских и иностранных инвесторов и развитию региона за счет повышения деловой и инвестиционной активности.

Парламентарии пояснили, что правовой режим САР является оптимальным для реализации модели исламского финансирования в России, поскольку позволяет создать благоприятные условия для привлечения в страну инвесторов, представляющих бизнес, инкорпорированный в арабских государствах. Условия, создаваемые в САР, являются наиболее приемлемыми для апробирования шариатских стандартов в российском правовом поле на территории Башкирии при содействии экспертов в сфере права и экономики, а также при участии специализированной управляющей компании, отметили региональные законодатели.

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