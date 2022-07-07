Лос-Анджелес, США, , 12:00 — REGNUM Актриса Патрисия Эллисон, которая сыграла Олу в трёх сезонах «Сексуального просвещения», покинет сериал. Об этом 7 июля пишет Entertainment News.

Патрисия Эллисон в роли Олы Цитата из сериала «Сексуальное просвещение»

«Мне очень, очень понравилось участвовать в «Сексуальном просвещении» и играть Олу, но, к сожалению, я не присоединюсь к команде в четвёртом сезоне», — поделилась Эллисон. Причину своего ухода из проекта она не назвала.

Ранее актриса Симона Эшли, которая играла Оливию в трёх сезонах «Сексуального просвещения», также не вернётся в будущем сезоне. Причиной стал слишком плотный график артистки — она задействована в другом популярном сериале под названием «Бриджертоны».

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