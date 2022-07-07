Самара, 7 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Более 9 млрд рублей намерены выделить Самарской области из федерального бюджета для завершения строительства трассы и моста через Волгу. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба регионального правительства.

Yanyarv Строительство дороги

Сообщается, что 7 июля глава региона Дмитрий Азаров принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Сообщается, что на заседании Азаров защитил заявку Самарской области на получение инфраструктурного бюджетного кредита для возведения новой трассы и моста через Волгу в составе транспортного коридора «Европа — Западный Китай».

Отмечается, что в результате регион получит дополнительные средства в размере 9,14 млрд рублей.

Сообщается, что строительство 100 километров дороги «Обход Тольятти» и моста через Волгу идет в соответствии с утвержденным графиком. Так, на 1 июля уровень технической готовности объекта превышает 55%. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.