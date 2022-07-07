Чебоксары, 7 июля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Чувашии на ряде участков федеральных трасс действуют ограничения движения до 50 км/ч. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

http://vv-fad.ru/new_web/ Скоростные ограничения в Чувашии

В управлении предупреждают, что до 50 км/ч ограничили скорость движения и сузили проезжую часть на участке реконструкции трассы М-7 «Волга» с 637 по 643 км. Такие же ограничения установлены на мосту через Малый Цивиль на 37-м км дороги А-151 Цивильск — Ульяновск.

В ведомстве поясняют, что данные ограничения вводятся «для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период производства работ».

Кроме того, локальные скоростные ограничения могут вводиться в трёх районах Чувашии на ремонтируемых участках трассы М-7: через реку Средний Аниш, на участках с 623 по 637 км в Моргаушском и Чебоксарском районах, с 643 по 657 км в Чебоксарском районе, с 661 по 671 км в Чебоксарском и Цивильском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2022 году отремонтируют 26 км федеральной трассы М-7 «Волга», работы планируется завершить к ноябрю.