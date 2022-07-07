Багдад, , 12:02 — REGNUM Власти Ирака сообщили о новых случаях заболевания холерой. Об этом 7 июля сообщает Kurdistan 24 со ссылкой на заявление официального представителя министерства здравоохранения Ирака Саифа аль Бадра.

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По его словам, рост случаев заражения отмечен в ряде регионов на севере страны. В четверг, 7 июля, в стране было отмечено 20 случаев заболевания холерой. Таким образом, общее число заболевших холерой в стране достигло 200 человек.

Ранее о росте случаев заболеваемости холерой сообщили власти Иракского Курдистана и ряда других регионов страны. В числе причин вспышки, называемых правительством Ирака — падение качества очистки питьевой воды.