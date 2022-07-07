Брянск, 7 июля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Брянской области за истекшие сутки 22 человека завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июля в региональном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход.

(сс) Денис Гришкин. mos.ru Больничная палата

Всего в Брянской области проведено 1 968 441 исследование на COVID-19. Подтверждено 162 445 случаев заболевания, выздоровели 158 222 жителя, скончались от осложнений 4 043 человека.

За сутки в ковид-госпитали поступили шесть новых пациентов.