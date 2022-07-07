Владивосток, 7 июля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Приморье могут измениться правила выдачи жилья детям-сиротам — поправки в законодательство подготовили краевые власти, заявила председатель правительства региона Вера Щербина по итогам очередного заседания Госсовета по направлению «Экономика и финансы». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

Admoblkaluga.ru В новом доме выделили жильё для детей-сирот

Читайте также: Всё больше алтайских детей-сирот выбирают жилищные сертификаты

По мнению Щербины, инициатива направлена на решение сразу нескольких актуальных вопросов.

«Мы подготовили законопроект, с которым сейчас вышли на Совет Федерации, чтобы его рассмотрели эксперты. Проблема не разрешается. Российское законодательство, на наш взгляд, несколько не соответствует требованиям времени. К примеру, за жильем вправе обращаться сироты, которые состоят в браке, то есть, они могут получить сразу две квартиры — по одной для каждого из супругов. Бывают ситуации, когда дети изымаются из семей в населенных пунктах, где совсем нет благоустроенного жилья. А закон не разрешает приобретать неблагоустроенное жилье, допустим, обычные частные дома, где не проведена вода. Кроме того, есть ряд других вопросов. Некоторые сироты находятся в местах лишения свободы. Есть решения суда, мы платим штрафы за то, что не можем предоставить им жилье. Все эти вопросы нужно решать», — пояснила Вера Щербина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае уже 200 детей-сирот приобрели квартиры с использованием жилищного сертификата.