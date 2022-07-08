Благовещенск, 8 июля 2022, 08:01 — REGNUM В Амурской области успешно реализуется национальной проект «Производительность труда». В несколько этапов проходит модернизация производства на маслоэкстракционном заводе «Амурский», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июля в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: В Приамурье работу крупного завода модернизируют по нацпроекту
Всего планируется устранить 37 проблем, которые затрудняют производство продукции, часть из них уже проработана. Один из участков оборудовали звуковой сигнализацией для своевременного добавления компнентов, на другом — перенастроили обрудование. Все эти усовершенствования ускоряют производство.
На заводе также создали информационный центр, который уведомляет работников о ходе производственного процесса и сроках внедрения нововведений. Улучшение на предприятии будут тестировать в течение трёх месяцев. Участие компании в нацпроекте бесплатное.
Министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенёва подчеркнула, что кроме возможности получения экспертной поддержки представителей федерального центра компетенций, у них появится возможность, после завершения проекта подать заявку на получение займа в Фонде развития промышленности до трехсот миллионов рублей сроком до пяти лет по ставке от одного процента годовых.
Губернатор Амурской области Василий Орлов констатировал важность обеспечения продовольственной безопасности региона в сложившейся экономической ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, Амурский завод металлических конструкций также вошёл в национальный проект «Производительность труда». На предприятии намерены повысить производительность и снизить себестоимость продукции.