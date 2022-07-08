Благовещенск, 8 июля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В Амурской области успешно реализуется национальной проект «Производительность труда». В несколько этапов проходит модернизация производства на маслоэкстракционном заводе «Амурский», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июля в пресс-службе правительства региона.

ИА REGNUM Подсолнечное масло

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Всего планируется устранить 37 проблем, которые затрудняют производство продукции, часть из них уже проработана. Один из участков оборудовали звуковой сигнализацией для своевременного добавления компнентов, на другом — перенастроили обрудование. Все эти усовершенствования ускоряют производство.

«В процессе дробления при попадании крупной фракции разбивались сита на дробилках. Процесс производства останавливали. В среднем на замену одной кассеты уходило около 20 минут. После того, как мы обратили внимание на эту проблему, создали все условия для быстрой замены — время сократилось на 17 минут. Таких замен может быть до 20 раз в месяц. Мы сократили время простоя, что позволило произвести на 200−250 тонн продукции больше», — отметил заместитель начальника цеха по производству комбикорма Евгений Литуновский.

На заводе также создали информационный центр, который уведомляет работников о ходе производственного процесса и сроках внедрения нововведений. Улучшение на предприятии будут тестировать в течение трёх месяцев. Участие компании в нацпроекте бесплатное.

Министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенёва подчеркнула, что кроме возможности получения экспертной поддержки представителей федерального центра компетенций, у них появится возможность, после завершения проекта подать заявку на получение займа в Фонде развития промышленности до трехсот миллионов рублей сроком до пяти лет по ставке от одного процента годовых.

«Такой механизм господдержки позволяет обновить производственные фонды и вложить средства в развитие производства. Регион предоставляет участникам проекта налоговые льготы, помощь в выходе продукции на экспорт, и другие преференции», — обратила внимание глава регионального минэкономразвития.

Губернатор Амурской области Василий Орлов констатировал важность обеспечения продовольственной безопасности региона в сложившейся экономической ситуации.

«В общей сложности за ближайшие три года технологии бережливого производства смогут применить 27 организаций в сфере обрабатывающего производства, сельского хозяйства, транспорта, строительства и торговли. Отбор предприятий продолжается, подать заявку можно на сайте проекта производительность. рф. Национальный проект «Производительность труда» мотивирует и помогает сотрудникам и руководству оптимизировать рабочие процессы без привлечения дополнительных средств», — отметил глава Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурский завод металлических конструкций также вошёл в национальный проект «Производительность труда». На предприятии намерены повысить производительность и снизить себестоимость продукции.