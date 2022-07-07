Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга отреставрируют старинный дом Шрейберов, который находится недалеко от Таврического сада. Соответствующий лот на выполнение работ разместил 7 июля городской комитет по государственному заказу на сайте госзакупок.

Дом Шрейберов Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Дом по адресу — улица Чайковского, дом 63, литера А — отреставрируют за 153,3 млн рублей, именно такая предельная сумма установлена в документах конкурса. В ходе работ восстановят лицевые и дворовые фасады здания. В выборе материалов будут опираться на продукцию отечественного производства.

«Протокол заседания Научно-технического совета СПб ГКУ «Дирекция заказчика» составлен на основании каталога продукции российского производства для обеспечения замещения продукции импортного происхождения для реставрации и реконструкции», — сказано в одном из документов.

Между тем, при определении подрядчика будут обращать внимание на наличие опыта по работе по сохранению объектов культурного наследия. Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 25 июля 2022 года. Подрядчика на выполнение работ выберут 28 июля.

Отметим, что дом Шрейберов относится к объектам культурного наследия регионального значения. Год постройки здания для купцов, прусских подданных Августа и Карла Шрейберов, — 1879-й. Архитектурное убранство носит характер поздней эклектики с мотивами ренессанса и барокко.

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