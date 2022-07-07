Каракас, , 11:57 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел встречу с правлением Банка развития Латинской Америки с целью обсуждения создания совместных проектов. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Николас Мадуро Hugoshi

Встреча состоялась во дворце Мирафлорес. В частности, Мадуро обменялся мнениями с исполнительным президентом организации Серхио Диас-Гранадосом.

«Венесуэла с распростертыми объятиями примет любого, кто готов поддержать рост и экономическое развитие нашей страны и региона», — написал Мадуро.