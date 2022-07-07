Мадуро и глава Банка развития Латинской Америки обсудили совместные проекты
Каракас, 7 июля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел встречу с правлением Банка развития Латинской Америки с целью обсуждения создания совместных проектов. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.
Hugoshi
Николас Мадуро
Встреча состоялась во дворце Мирафлорес. В частности, Мадуро обменялся мнениями с исполнительным президентом организации Серхио Диас-Гранадосом.
«Венесуэла с распростертыми объятиями примет любого, кто готов поддержать рост и экономическое развитие нашей страны и региона», — написал Мадуро.