Вашингтон, 7 июля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Композиции Monster, Keep Your Head Up и Breaking News из посмертного альбома певца Майкла Джексона Michael были изъяты со всех музыкальных платформ. Об этом сообщил портал Complex 7 июля.

Цитата из к/ф «Покидая Неверленд». реж Дэн Рид. 2019. Великобритания Майкл Джексон с 7-ми летним Уэйдом Робсоном

В Сети возможной причиной изъятия композиций называют многолетние споры, связанные с подлинностью их вокальной части. Стоит отметить, что представитель музыканта отметил, что удаление треков «не имеет ничего общего с их подлинностью».

Напомним, в 2014 году фанатка Майкла Джексона Вера Серова обвинила Sony Music и The Jackson Estate в мошенничестве и нарушении закона о защите прав потребителей. Женщина посчитала, что песни на альбоме Michael не были записаны самим Джексоном, вызвав тем самым массовую дискуссию в интернете.